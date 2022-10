Stiri pe aceeasi tema

- Pornind de la premiza ca inteligenta emotionala constituie liantul intre persoana si mediul din care face parte, unul dintre obiectivele proiectului este educarea copiilor in sensul omeniei, generozitatii, receptivitatii la durerile si bucuriile celor din jur. Avand in atentie toate acestea, elevii…

- Peste 500 de elevi din 17 școli din Bacau și din comunele din apropiere au participat sambata la ultima activitate din cadrul proiectului Provocarte, inițiat de invațatoarea Mirela Spița, de la Școala Gimnaziala „Alexandru Ioan Cuza”, ocazie cu care și-au expus fișele de lectura, au vorbit cu scriitori…

- Joi, 6 octombrie 2022, la Centrul de Zi al Clubului Pensionarilor, din cadrul Direcției de Asistența Sociala Bacau, s-a desfașurat o manifestare avand ca tema Ziua Recoltei. Organizatorii au dorit ca prin aceasta activitate sa arate tinerei generații tradițiile și obiceiurile din zona noastra, specifice…

- Proiectul de modernizare a iluminatului public continua. Pana acum s-a lucrat in paralel in mai multe puncte din zona Parcului „Cancicov” și din zona Nord. Incepand de saptamana aceasta, vor fi inlocuite corpurile de iluminat și se vor face și alte lucrari in zona Sud. Vorbim despre Aleea Constructorului,…

- Sunetul așteptat al clopoțelului s-a auzit la inceputul acestei saptamani și pentru toți cei peste 1000 de elevi, preșcolari și antepreșcolari ai comunei Dofteana, județul Bacau. Școala Gimnaziala „Scarlat Longhin” Dofteana, din satul Dofteana, a imbracat vesmantul bucuriei și recunoștinței, a primit…

- Proiectul educational initiat in 2021 de Scoala Gimnaziala „Alexandru Piru” Margineni, jud. Bacau are o titulatura mai larga: „Alexandru Piru (22 aug. 1917, Margineni, jud. Bacau – 6 nov. 1993, Bucuresti) – Vasile Alecsandri (14 iun. 1818, Bacau – 22 aug. 1890, Mircesti, jud. Iasi)” si doi parteneri…

- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau a obținut acreditarea domeniului de doctorat „Filologie” din cadrul Școlii de Studii Doctorale, conform Ordinului de Ministru nr. 4518/10.08.2022. Temele de doctorat vor fi din cinci specializari din domeniul „Filologie”: literatura romana, limba romana, literatura…

- In aceasta dupa-amiaza, un echipaj din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean ” Ștefan Cel Mare ” Bacau a observat un smartphone pe o banca din parcul Cancicov. Dupa cateva minute in care nu s-a prezentat nimeni pentru a-și recupera bunul uitat, jandarmii au luat telefonul de pe banca pentru ca…