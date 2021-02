Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta si IGSU au prezentat duminica, cu ocazia Zilei Protectiei Civile din Romania, Ghidul de bune practici pentru depozitarea si utilizarea in siguranta a ingrasamintelor in ferma, elaborat in colaborare cu Azomures.Astazi, la sediul IGSU, are loc evenimentul prilejuit…

