Ziua Porților Deschise la Penitenciarul Focșani. Sunt așteptați invitați speciali Miercuri, 28 iunie, Penitenciarul Focșani organizeaza ”Ziua Porților deschise”, cu prilejul sarbatoririi anuale a “Zilei lucratorului de penitenciare”. Cu aceasta ocazie, institutia invita membrii de familie ai personalului unitații, reprezentanții mass-media și persoane civile, la un tur de vizitare a celor mai reprezentative locuri din penitenciar. Scopul acestei acțiuni este acela de a prezenta penitenciarul și activitațile desfașurate zilnic de catre personalul unitații, precum și activitatile si programele in care sunt implicate persoanele private de libertate in vederea pregatirii pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

