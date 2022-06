Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece persoane au fost ucise miercuri in trei atentate cu bombe plasate in microbuze la Mazar-i-Sharif, marele oras din nordul Afganistanului, si unul la o moschee din capitala Kabul, informeaza Digi24 . „Bombele au fost plasate la bordul a trei microbuze in trei cartiere diferite ale orasului”,…

- Ministrul de interne a declarat, vineri, intr-o conferința de presa, ca iși dorește ca „acest caz unic din ultimii 30 de ani” sa fie elucidat cat mai rapid. La aproape un an de cand omul de afaceri Ioan Crișan a fost ucis, nicio persoana nu a fost pusa sub acuzare, iar ancheta a stagnat. Cazul este…

- De regula, aceste atacuri se realizeaza prin suprasolicitarea unui sistem informatic cu cereri de date, sistemul in cauza fiind in imposibilitatea de a livra serviciile pe care le oferea in mod normal.Din datele obținute pana in prezent, a rezultat faptul ca atacurile informatice in cauza au fost revendicate…

- Aproximativ 63,23%,dintre francezii cu drept de vot s-au prezentat la urne in Franta, duminica, pana la ora locala 17.00 (18.00, ora Romaniei), in turul doi al alegerilor prezindetiale, in care se infrunta seful in exercitiu al statului Emmanuel Macron si reprezentanta extremei drepte marine Le Pen,…

- Valentina Matea, polițista de frontiera, susține ca, deși autoritațile se lauda ca au marit salariile polițiștilor, in realitate acestea au scazut. Ea a facut o postare foarte dura la adresa Statului roman și a conducerii Ministerului de Interne, in care aduce apelative precum furt sau camatari. Valentina…

- Participarea la primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica a fost de 25,48%, la ora locala 12:00 (13.00 ora Romaniei), transmite Le Figaro, preluat de news.ro.Potrivit datelor transmise de Ministerul francez de Interne, la ora locala 12.

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea a fost retinuta, joi, pentru 24 de ore de politia bulgara, in baza mandatului european de arestare emis de autoritatile romane, transmite agentia bulgara BTA, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…