Ziua patron de pensiune și restaurant, noaptea artist! Victor, fiul Laurei Lavric are un cochet local în Iași Muzician, ca și mama sa, cunoscuta artista a folclorului bucovinean Laura Lavric, Victor (52 de ani) mai are un serviciu pe langa scena. Fiul neobositei soliste este patronul unuia dintre cele mai cunoscute localuri din centrul Iașului, ca poarta numele sau. Restaurant, vara terasa, localul pe care claparul și solistul il manageriaza a devenit mai nou și pensiune hoteliera. Pe langa familie și afacere, Victor iși face timp sa o insoțeasca și sa o acompanieze la spectacole pe neobosita sa mama, care, in ciuda etații sale (a implinit 76 de ani) continua sa colinde țara și sa cante cu energie. Primul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

