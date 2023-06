Stiri pe aceeasi tema

- Situatia copilului in Romania ramane una marcata de disparitati severe, inechitatea fiind prezenta in viata copiilor romani inca de la nastere, sustin reprezentantii Organizatiei Salvati Copiii, potrivit Agerpres."Inechitatea isi face simtita prezenta in viata copiilor romani inca de la nastere,…

- Ziua Eroilor se sarbatorește in Romania impreuna cu sarbatoarea religioasa Inalțarea Domnului, ambele la 40 de zile de la Paște. Cu aceasta ocazie romanii iși aduc omagiu și recunoștința fața de cei care și-au sacrificat viața pentru apararea gliei stramoșești. Ziua Eroilor este momentul in care ne…

- Luni, 15 mai, la ora 11.00, e programat sa inceapa primul termen din apel al procesului lui Mario Iorgulescu. Fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal din Romania e acuzat ca, in noaptea de 7 spre 8 septembrie 2019, a ucis un om intr-un accident de circulație. In prima instanta, Iorgulescu jr…

- Trei studenți din cadrul Centrului Universitar Nord Baia Mare, UTCN, Domeniul Studii Culturale, specializarea Etnologie participa la World Heritage Volunteers Viscri Action Camp, ediția 2023. Informația a fost confirmata de Delia Suiogan de la Centrul Universitar Nord Baia Mare. „Tineri voluntari din…

- Biblioteca Municipala Medgidia Filiala Nord, membra a Retelei de Centre Digitale din Romania, participa in perioada 17 aprilie ndash; 7 mai 2023 la Campania "IMPREUNA IN ROMANIA DIGITALA 2023". Campania este coordonata de Fundatia EOS ndash; Educating for an Open Society in parteneriat cu Asociatia…

- Un lobbyist belgian a depus o plangere impotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un caz care ar putea duce la ridicarea imunitații acesteia și la verificarea de catre un judecator a SMS-urilor schimbate cu directorul Pfizer, Albert Bourla, a informat Euractiv, site de știri…

- Strainii au devenit tot mai dornici de cunoaștere in ceea ce privește frumusețea Romaniei. Unul dintre cele mai apreciate locuri a fost Manastirea de la Curtea de Argeș, construcția impunatoare dedicata un Dumnezeu. Mulți creștini merg la slujbe aici, pentru a-și gasi liniștea, mai ales in vremuri tulburi.