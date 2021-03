Stiri pe aceeasi tema

- Iluminatul interior si exterior al Palatului Cotroceni va fi intrerupt, in aceasta seara, timp de o ora cu ocazia "Orei Pamantului", informeaza Administratia Prezidentiala. Ora Pamantului (Earth Hour) este in prezent una dintre cele mai mari miscari mondiale pentru protectia mediului si mobilizeaza…

- Municipalitatea suceveana se alatura celui mai mare eveniment de mediu, la nivel global."Ultima sambata din luna martie marcheaza, in fiecare an, Ora Pamantului.Ora in care stingem luminile și oferim o binemeritata pauza planetei. Ora care ne reamintește responsabilitatea și grija pe care le ...

- Ora Pamantului - Earth Hour, cea mai mare manifestare voluntara de mediu din istorie, marcata la nivel mondial, are loc in 2021, pe 27 martie, incepand cu ora locala 20.30, diferentele fiind date de fusul orar.

- Ziua Internaționala a Protecției Civile (1 martie) și Ziua Naționala a Protecției Civile (28 februarie) au fost celebrate azi printr-o ceremonie militara la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența "Horea" al județului Mureș. Cu aceasta ocazie au fost trecuți in corpul ofițerilor 8 maiștrii…

- Sunt fonduri europene, acordate prin Programul Operațional 2014-2020, contractele de finanțare fiind semnate zilele trecute de ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice și administrației, Cseke Attila. In Iernut, proiectele in valoare de 15,5 milioane de lei așteptau de mai mulți ani semnatura ministrului,…

-  Doua persoane infectate cu tulpina britanica SARS-CoV 2 au fost tratate luna aceasta la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, a anuntat astazi, conducerea institutiei. Potrivit managerului spitalului, Andras Nagy Roberet, ambele cazuri au fost grave, insa pacientii au fost stabilizati,…

- Ziua Culturii Nationale este marcata, azi, in Harghita, prin diverse evenimente organizate online de Biblioteca Judeteana, Muzeul Oltului si Muresului Superior sau alte institutii culturale ori de invatamant. Biblioteca Judeteana "Kajoni Janos" a lansat, azi, un concurs cu premii, care va avea mai multe…

- O gradina este locul perfect pentru relaxare vara, cand citești o carte, sau iarna, la un gratar. Chiar și mureșenii indragesc spațiile verzi. Insa, daca nu ai grija de ea in mod corespunzator, iți poate da batai de cap. Daca ai o curte cu flori, legume, gazon sau pomi decorativi, sunt foarte multe…