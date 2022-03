Ziua numărului Pi: Mai știți ceva despre el? 3,14 reprezinta raportul dintre circumferinta unui cerc si diametrul sau, dar acest numar poate fi definit si ca raportul dintre suprafata unui cerc – cea mai elementara forma bidimensionala care poate fi desenata – si patratul razei sale. Numeroase formule din fizica, inginerie si matematica demonstreaza faptul ca acest numar cu zecimale reprezinta una dintre cele mai importante constante din formulele de calcul. Fascinatia savantilor pentru numarul Pi provine din faptul ca raportul dintre cele mai simple cantitati masurabile ale cercului – circumferinta si diametrul – produc un numar complicat:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

