- Media varstei de debut in consumul produselor din tutun la romani este de 18,6 ani, iar in cazul a 12,4% dintre fumatori, aparitia acestui comportament s-a intamplat inainte de implinirea varstei de 14 ani, se arata intr-un studiu realizat de Agentia Nationala Antidrog, transmis in contextul in care…

- La nivel national, potrivit unui studiu realizat de Agentia Nationala Antidrog, dupa alcool, fumatul tigaretelor cu tutun inregistreaza cel de-al doilea nivel al prevalentei consumului de droguri in populatia Romaniei.

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba (CPECA Alba) se alatura campaniei de marcare a acestei zile, prin activitați de informare, educare și conștientizare menite sa informeze și sa traga un semnal de alarma cu privire la efectele nocive determinate…

- FOTO| „Alege corect”! – Proiect local de prevenire a consumului de alcool și droguri in comunitate. Activitați de informare și conștientizare a viitorilor conducatori auto din județul Alba „Alege corect”! – Proiect local de prevenire a consumului de alcool și droguri in comunitate. Activitați de informare…

- FOTO „Alege corect”: Cursanți ai școlilor de șoferi din Alba, informați asupra riscurilor consumului de alcool și droguri Agenția Naționala Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Alba, in parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Alba – Serviciul Rutier și…

- Un studiu realizat pe mai bine de 20.000 de persoane la nivel global arata o lipsa de incredere a consumatorilor in toate sectoarele de activitate, in ceea ce priveste protectia datelor lor personale. Cel mai scazut nivel de incredere din partea utilizatorilor atunci cand vine vorba despre pastrarea…

- Agenția Naționala Antidrog, prin Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Calarași, alaturi de Inspectoratul de Jandarmi Județean Calarași și Inspectoratul de Poliție Județean Calarași – Biroul Siguranța Școlara și Compartimentul de Analiza și Prevenirea Criminalitații, au continuat…