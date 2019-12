Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Sancel a implinit astazi un secol de viața, aceasta fiind felicitata cu acest prilej nu doar de rude, ci si de autoritatile locale si de preotul paroh. Femeia, nascuta la un an dupa Marea Unire, locuieste in Sancel alaturi de fiica si ginerele sau, nu are probleme majore de sanatate, fiind…

- FOTO – Arhiva La data de 1 Decembrie 1918 Adunarea Nationala de la Alba-Iulia, formata din 1.228 de delegati, sustinuti de peste 100.000 de oameni din tot Banatul si Transilvania, adunati la eveniment, au adoptat o Rezolutie care a stabilit unirea tuturor romanilor din Transilvania si Banat cu Romania.…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a transmis, duminca, un mesaj, cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Redam textul, publicat pe site-ul Guvernului: “Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni…

- “Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam in urma, prin vot, ceea ce a franat progresul pe care ni l-am dorit dupa caderea comunismului. Marea Unire de la 1 Decembrie 1918, data la care Marea Adunare de la Alba-Iulia a votat unirea tuturor romanilor…

- Ziarul Unirea PROGRAMUL de 1 DECEMBRIE 2019, la Alba Iulia, de ZIUA NAȚIONALA a ROMANIEI. 101 ani de la Marea Unire: Parada militara, depuneri de jerbe și coroane, concerte și focuri de artificii PROGRAM de 1 DECEMBRIE 2019, la Alba Iulia, de ZIUA NAȚIONALA: Parada militara, depuneri de jerbe și coroane,…

- Politistii din Alba vor fi la datorie pe toata perioada manifestarilor prilejuite de sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei. Peste 400 de politisti vor participa la misiunea de mentinere a sigurantei publice cu ocazia manifestarilor publice prilejuite de aniversarea celor 101 ani de la Marea Unire…

- Turism intern Cererea pentru sejururi în destinații autohtone fiind similara cu cea din anul precedent, când am avut parte de un weekend prelungit. Multi dintre românii care au primit vouchere de vacanța au ales sa și le valorifice în aceasta perioada. Cum…

- In acest weekend va fi mare sarbatoare la Alba Iulia. Sarbatorim 101 ani de la Marea Unire, cu defilare militara, concerte, spectacole, artificii și surprize. Cealalta Capitala se pregatește sa fie gazda pentru aproximativ 50.000 de oameni, care sa se distreze de Ziua Naționala. Reprezentanții administrației…