Ziua Nationala a Romaniei va fi sarbatorita marti in ceremonii restranse, fara public, din cauza masurilor restrictive impuse de pandemia de coronavirus, transmite Agerpres. De ce IPJ Teodosie nu se apara de COVID: E dovedit științific! Pe 12 noiembrie, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a propus, prin hotararea adoptata privind prelungirea cu 30 de zile a starii de alerta pe teritoriul Romaniei, aprobarea organizarii ceremoniilor oficiale dedicate Zilei Nationale in Piata Arcului de Triumf din Bucuresti cu participarea a cel mult 400 de persoane, precum si in municipiile resedinta…