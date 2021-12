Stiri pe aceeasi tema

- Astazi ne amintim de cel mai important eveniment din istoria moderna a Romaniei – Adunarea Naționala de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918, pe care presa vremii o descria ca fiind ”cea mai sarbatoreasca, cea mai solemna, cea mai sfanta adunare a neamului romanesc”. Acum 103 ani, trimișii neamului și…

- Școala Gimnaziala „Mihail Armenceaˮ din Adjud, reprezentata de Elena Nastac, directorul instituției, Mihaela Pasat, consilier educativ, Adriana State, psihologul școlii, Catalina Chiorcea, președintele grupului antibullying al școlii, a organizat un lectorat cu parinții cu tema „Școala cu toleranța…

- Școala Gimnaziala „Mihail Armencea” din Adjud este beneficiara unui proiect din fonduri europene (Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritara 6 Educație și competențe, Obiectiv specific Operațiunea compozita OS 6.2, OS 6.3 Cod SMIS: 139631). Proiectul „Protecție și educație…

- Trupul neinsuflețit al profesoarei de biologie Maria Mindrescu a fost depus astazi la capela Bisericii „Nașterea Maicii Domnului‟ – Sapunaru din Focșani. Vestea morții regretatului cadru didactic a indurerat o intreaga comunitate. Vreme de 26 de ani, prof. Maria Mindrescu și-a desfașurat activitatea…

- Vineri, 1 octombrie, inspectoratele școlare au primit o instrucțiune de la Ministerul Educației privind modul in care trebuie realizata informarea publica a școlilor cu clase care iși desfașoara activitatea online. Inspectoratelor școlare li s-a mai adus la cunoștința, pe langa informarea publica a…

- Primaria Adjud a participat și anul acesta la campania ”Let’s Do It, Romania!”, acțiune in cadrul careia au fost stranși peste 250 de saci de deșeuri. „Ne-am alaturat și anul acesta campaniei ”Let’s Do It, Romania!” și am strans peste 250 de saci de deșeuri, majoritatea acestora – reciclabile! Activitatea…

- Duminica 5 septembrie 2021, la Baza Sportiva din comuna Gologanu, s-a desfașurat concursul de șah rapid “Ziua Comunei Gologanu”. Intrecerile s-au desfașurat pe doua grupe de joc in funcție de virsta dar și de nivelul valoric al jucatorilor, in sistem elvețian. Grupa de joc A (6 runde) Au participat…