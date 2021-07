Ziua Națională a Contabilului Român. Centenarul profesiei contabile reglementate în România La 13 iulie a.c., profesioniștii contabili din intreaga țara vor sarbatori 100 de ani de la reglementarea profesiei contabile in Romania, un secol de la inființarea Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) – singurul organism național abilitat pentru acordarea calificarilor profesionale de expert contabil și contabil autorizat. La 13 iulie 1921, Regele Ferdinand I semna Decretul Regal pentru aprobarea legii de inființare a CECCAR. Romania s-a alaturat, astfel, in acele vremuri, marilor puteri economice, țari in care profesia contabila era legiferata… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

