- Si in aceasta saptamana Maria Tv transmite sfinte liturghii greco-catolice de la Catedrala Sfantul Nicolae din Oradea, iar liturghiile romano-catolice de la Parohia „Sfantul Anton” din Baia Mare. Intre 1 si 6 august va fi transmis in direct Ziua Mondiala a Tineretului 2023, insotindu-l pe Papa Francisc…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca autoritatile locale reintroduc controalele aleatorii la frontiera in perioada 22 iulie - 7 august, pe durata activitatilor prilejuite de Ziua Mondiala a Tineretului.

- Biroul de presa al Vaticanului a dat joi publicitatii primele imagini cu papa Francisc dupa interventia chirurgicala abdominala, precizand ca suveranul pontif isi continua recuperarea inaintea externarii preconizate pentru zilele urmatoare, informeaza Reuters. Fotografiile il infatiseaza pe papa Francisc…

- Recuperarea Papei Francisc dupa o interventie chirurgicala decurge bine, dar medicii l-au sfatuit sa nu ofere binecuvantarea de duminica de la balconul spitalului unde se afla internat, pentru a evita incordarea abdomenului, transmite Reuters. Sambata, la informarea reporterilor de la spitalul Gemelli,…

- Papa Francisc se simțea bine joi dimineața, 8 iunie, dupa prima noapte petrecuta in spitalul Gemelli din Roma, in urma intervenției chirurgicale la care a fost supus miercuri, 7 iunie, a transmis Vaticanul, citat de Reuters.„Noaptea a decurs bine, mai multe informatii vor urma la sfarsitul diminetii”,…

- Papa va calatori in Portugalia in august, pentru a participa la Ziua Mondiala a Tineretului. Papa Francisc va efectua o calatorie in Portugalia in perioada 2-6 august pentru a participa la Ziua Mondiala a Tineretului si pentru a vizita Altarul Maicii Domnului de la Fatima, a anuntat luni Vaticanul,…