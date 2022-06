Stiri pe aceeasi tema

- Marcam Ziua Mondiala a Mediului in plina criza a petrolului, a gazului și a electricitații. Preturile au explodat si problema aprovizionarilor este semnalata de mai multe state. Agenda ecologica europeana este departe de obiectivele stabilite. Asistam chiar la o schimbare de paradigma in privința…

- Comisia Europeana a primit, joi, din partea Romaniei prima cerere in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta (MRR) pentru plata a 1,8 miliarde euro sub forma de granturi si a 789,7 milioane euro sub forma de imprumuturi (fara prefinantare), informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.…

- Romania se chinuie sa aduca in țara sa-i incarcereze, condamnați celebri precum Elena Udrea sau Sorin Oprescu. Se pare ca țara noastra nu aplica așa cum trebuie legislația mandatului european de arestare, motiv pentru care Comisia Europeana a declanșat o procedura de infringement impotriva Romaniei.…

- Danuț Pop și Mohammad Murad au dezbatut asupra posibilitații unei crize alimentare in Romania și asupra soluțiilor in cazul acestui scenariu. Cei 2 lideri ai Partidului Ecologist Roman au participat la dezbaterea “ Perspective asupra unei potențiale crize alimentare in Romania”, organizata de revista…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, susține ca in Planul Național Strategic a alocat „o suma extrem de importanta” in zona de procesare. „Criza din Ucraina, care s-a suprapus peste celelalte crize, ne ofera și oportunitați de cucerire a unor piețe eliberate cumva de furnizori tradiționali, Rusia,…

- Dupa ce am publicat ieri aicea la rubricuta pozuta aia faina pusa de seful filialei iesene a PNL, dipotatul Alex Muraru, in care era prinsa toata delegatia locala de 27 de membri care a fost zilele trecute la congres ca sa-l voteze sef pe gheneral, ieri auzim ca pe Bahlui in gios ar fi aparut niscai…

- Cu sau fara moțiune de cenzura impotriva ministrului Energiei, cifrele arata sec faptul ca Romania este intr-un scenariu gri, daca nu chiar negru, cand este vorba de securitatea energetica. Importul de gaze a explodat, in condițiile in care prețurile de referința la gaze naturale din Europa au inregistrat…

- Lideri ai PNL și PSD cred cu tarie in intrarea Partidului Ecologist Roman in Parlament, anunța liderul PER, Danuț Pop. Congresul PER din acest sfarșit de saptamana a adunat peste 600 de ecologiști din toata țara. Printre invitați s-au numarat Robert Sighiartau ( PNL) și Radu Cristescu (PSD). Președintele…