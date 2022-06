Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Noua echipaje participante la concursul “Cu viata mea apar viata”, etapa județeana / Caștigatorii au primit diplome și premii in bani mai 13, 2022 08:53 Noua echipaje s-au aflat joi, 12 mai 2022, la linia de start a concursului cu tematica de protectie civila “Cu viata mea apar viata” –…

- Eveniment Un biciclist a ajuns la spital cu multiple traumatisme, necooperant, dupa ce a fost lovit de o mașina, la Troianul mai 9, 2022 12:02 In prima parte a zilei de luni, 9 mai, un eveniment rutier a avut loc pe raza localitații Troianul, la care pompierii au intervenit cu o autospeciala de descarcerare,…

- Eveniment Autoturism rasturnat pe DJ503, intre Moșteni și Videle / Doi copii, de 2 și 3 ani, și mama lor au ajuns la spital mai 2, 2022 12:37 Astazi, in jurul orei 11.50, pe DJ 503, intre localitațile Moșteni și Videle, un autoturism s-a rasturnat, rezultand patru victime, conștiente, cooperante,…

- Eveniment Accident mortal intre Furculești și Alexandria / Un barbat și-a pierdut viața dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac aprilie 30, 2022 18:35 Sambata, 30 aprilie a.c., in jurul orei 18:19 , pe DN 52, intre localitațile Furculești și Alexandria a avut loc un grav accident rutier. La…

- Eveniment 500 kg de deșeuri, stranse din Padurea Vedea in prima zi a campaniei “Curațam Romania” aprilie 13, 2022 14:30 Campania Naționala “Curațam Romania”, inițiata de Ministerul Mediului Apelor și Padurilor, a inceput azi, 13.04.2022, in judetul Teleorman, printr-o acțiune de ecologizare in Padurea…

- Eveniment 31 de permise de conducere, reținute de polițiștii teleormaneni la sfarșit de saptamana aprilie 4, 2022 09:59 La final de saptamana, in urma activitaților preventive desfașurate, pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 98 de sancțiuni contravenționale in valoare de peste 61.820…

- Eveniment Un barbat de 35 de ani, gasit inconștient dupa ce autoturismul in care se afla s-a rasturnat, in apropiere de Turnu Magurele martie 13, 2022 12:25 Azi-noapte, in jurul orei 03.40, pompierii militari turneni au intervenit la un eveniment rutier produs pe DN 52, la aproximativ 5 km distanta…

- Eveniment Accident grav la Maldaeni / Un barbat de 75 de ani și-a pierdut viața, alte patru persoane au ajuns la Unitatea Primiri Urgențe Alexandria martie 10, 2022 14:59 Dupa ce inceputul zilei de joi, 10 martie, a fost sub semnul accidentelor rutiere, care s-au intamplat unul dupa altul pe șoselele…