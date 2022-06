Stiri pe aceeasi tema

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ofera o solutie si un sprijin real pentru dezvoltarea logisticii si infrastructurii pe gestionarea deseurilor, care, teoretic, trebuia construita de autoritatile publice centrale din fonduri europene, fonduri nationale sau fondurile din bugetul local,…

- Presedintele PNL, premierul Nicolae Ciuca, a prezentat, joi, un bilant al guvernarii la sase luni de la preluarea mandatului, afirmand ca „pas cu pas” se ating rezultatele propuse. „In primele sase luni de guvernare am demarat actiuni concrete pentru realizarea tuturor obiectivelor din programul de…

- Un nou program „Rabla”, prin care cei care isi caseaza masinile mai vechi de 15 ani pot primi prima de „cel putin 3.000 de lei”, fara a fi obligati sa cumpere un autovehicul nou, va debuta pe 1 iulie, conform anuntului facut, joi, intr-o conferinta de presa, de catre ministrul Mediului, Apelor si Padurilor,…

- Orice padure nou inființata va beneficia de o prima anuala de sechestrare forestiera in valoare de 456 euro/ ha timp de 20 de ani. Executivul a aprobat miercuri, in ședința de Guvern, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, Ordonanța de urgența pentru aprobarea masurilor necesare realizarii…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, vineri, ca primul miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost deja accesat. „Banii europeni vor contribui la renovarea cladirilor din intreaga țara”, a adaugat șeful Executivului. „Primul miliard de euro din Planul Național de Redresare…

- „Primul miliard de euro din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) a fost deja accesat. Banii europeni vor contribui la renovarea cladirilor din intreaga tara si reprezinta cea mai buna dovada a modului in care Guvernul Romaniei abordeaza sansa enorma pentru dezvoltarea si modernizarea tarii…

- Actiunile de impadurire din acest an vizeaza 7.692 de hectare, din care peste 4.700 de hectare se afla in fond forestier de stat si peste 2.850 de hectare sunt localizate in fond forestier privat, potrivit unui comunicat al Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor. Ministerul Mediului a anunțat ieri,…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) va derula, pe parcursul lunii aprilie, campania nationala „Curatam Romania”, in cadrul careia vor avea loc actiuni de ecologizare a padurilor, apelor, colectare a anvelopelor, deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE), precum si ecologizare…