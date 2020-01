Ziua Micii Uniri sărbătorită la Viena COMUNICAT LA MULTI ANI 2020! - Sarbatorim impreuna la VIENA OPERNSANGER STUDIO WIEN & RADIO TV UNIREA - au deosebita placere de a va invita, sa luați parte la CONCERTUL DE GALA - "FESTKONZERT"- dedicat implinirii a 161 de ani de la UNIREA PRINCIPATELOR ROMANE din 1859 (MICA UNIRE) Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

