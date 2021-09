Ziua Limbii Române – interviu cu Alexandra Dălălău Cum este sa fiți profesor de limba romana? Ce inseamna pentru dumneavoastra aceasta profesie? In ultimii ani am predat atat limba și literatura romana, cat și istorie. Sa fii profesor, oricare ar fi materia pe care o predai, este azi o provocare. Elevii sunt mai independenți, iși cunosc drepturile foarte bine și pot spune ca e foarte diferit acum, fața de cum eram eu elev. Asta deoarece... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai important cuvant din limba romana este „autostrada”, este replica ironica a lui Iulian Bulai la postarea premierului Florin Cițu, care de Ziua Limbii Romane a postat pe Facebook definiția...

- "Limba romana este patria mea - Nichita Stanescu Azi, de Ziua Limbii Romane, mai mult ca oricand, imi revin in minte versurile poetului care considera ca limba noastra este “Dumnezeiesc de frumoasa”.“A vorbi despre limba in care gindești, a gindi – gindire nu se poate face decit numai intr-o limba –…

- Un proiect inedit de promovare a exprimarii corecte in limba romana se va derula la Ploiesti timp de o luna, incepand cu data de 31 august, cand se sarbatoreste Ziua Limbii Romane. Astfel, in cadrul initiativei "La Ploiesti, corect vorbesti", unica la nivel national, timp de o luna, in…

- La prima proba scrisa a examenului național de Bacalaureat din sesiunea august-septembrie 2021, desfașurata luni, la disciplina Limba și literatura romana, au fost prezenți la centrele de examinare din județul Cluj 370 candidați (280 candidați din promoția curenta, respectiv 90 din promoțiile anterioare),…

- Examenul de Bacalaureat 2021 a inceput luni cu proba de romana, subiectele fiind deschise la ora 9:00. Elevii s-au putut pregati pentru BAC 2021 rezolvand subiecte la romana din testele de antrenament publicate de Ministerul Educației. Candidații au avut acces in sala de examen in intervalul 7:30 –…

- Examenul national de Bacalaureat, sesiunea iunie iulie 2021, incepe luni, 28 iunie, cu proba scrisa la Limba si literatura romana. Marti, 29 iunie, se va desfasura proba obligatorie a profilului. Miercuri, 30 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului si a specializarii. Ultima proba scrisa, proba…

- Evaluarea Naționala incepe, marti, cu proba scrisa la Limba si literatura romana, fiind inscrisi 131.177 de elevi. Examenul are loc in 3.850 de centre si incepe la ora 09.00. Potrivit Calendarului de desfasurare a Evaluarii Nationale, joi, va fi susținuta proba la Matamatica, iar in cursul zilei de…

- Evaluarea Naționala 2021 ia start pe 22 iunie 2021 cu proba la limba și literatura romana. Elevii care au terminat clasa a 8-a vor primi subiectele la ora 09:00 și vor avea la dispoziție doua ore pentru a le rezolva. Ulterior, vor putea sa-și verifice rezultatele in baza baremului de evaluare.