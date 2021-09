Stiri pe aceeasi tema

- Infrangerea SUA, care au parasit Afganistanul in noaptea de luni spre marti, dupa o prezenta de 20 de ani, este o lectie pentru alti invadatori si pentru intreaga lume, a declarat marti un purtator de cuvant al talibanilor, potrivit AFP, scrie AGERPRES. "Este o mare lectie pentru alti invadatori…

- In pregatirea noului guvern care sa conduca Afganistanul, talibanii au ordonat sambata funcționarilor fostului guvern sa preda in termen de o saptamana toata armele și bunurile pentru a nu suferi consencințe legale, relateaza agenția EFE citata de Agerpres . „Ii informam pe toti cei care detin echipamente,…

- Talibanii le-au cerut vineri tuturor femeilor din sistemul sanitar al Afganistanului sa revina la lucru, pe fondul dificultatilor în functionarea serviciilor publice dupa ce numerosi afgani instruiti au fost evacuați din țara, relateaza Reuters și Agerpres. Dupa ce talibanii au preluat…

- O jurnalista afgana a marturisit în lacrimi, cu vocea sugrumata de disperare, pentru BBC ca daca talibanii ar fi știut cine e ar fi omorât-o. ”Trebuie sa îmi parasesc țara. Nu pot sa traiesc aici”, ”nu pot sa respir aici”, ”daca ar ști ca sunt jurnalista”,…

- „Incepand de acum, nimeni nu va fi implicat (in comertul cu heroina), nimeni nu va putea fi implicat in contrabanda cu droguri”…Este numai una dintre multele declarații facute zilele acestea de talibani. Talibanii sustin ca vor renunta la productia de heroina care a explodat in ultimii ani in Afganistan…