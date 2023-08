Stiri pe aceeasi tema

- La mijlocul anului dedicat Timișoarei – Capitala Europeana a Culturii și in deschiderea stagiunii 2023-2024, Teatrul Național din Timișoara invita publicul la finele saptamanii viitoare sa vada un spectacol realizat impreuna cu doua instituții de cultura din Europa.

- Dupa ce a caștigat mandatul de primar al Timișoarei, Dominic Fritz a prorocit ca – in anul in care Timișoara va deveni Capitala Europeana a Culturii – vor veni peste un milion de turiști straini. Reuniți la Timișoara, in ședința bianuala, reprezentanții Alianței pentru Turism Romania s-au mirat ca doar…

- „Destine Dunarene” este un spectacol pregatit de teatrul german timișorean in cadrul programului oficial Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii, caci, dupa spusele lui Andrzej Stasiuk, „Dunarea leaga centrul de margine, motiv pentru care este cel mai european dintre toate fluviile – și cea mai…

- Muzeul Satului Banațean din Timișoara in colaborare cu Muzeul de Istorie, Etnografie și Arta Plastica din Lugoj, au deosebita placere de a va invita sa participați la vernisajul expoziției “Patrimoniu banațean”, ce se va desfașura in data de 14 iunie 2023, ora 12.00, la sediul muzeului timișorean…

- ​Luna mai a fost bogata in evenimente culturale și educative pentru tineri la Universitatea Politehnica Timișoara, institutie de invatamant superior care sprijina activ, prin misiune și proiecte diverse, programul Timișoara – Capitala Europeana a Culturii 2023. Printre aceste activitati, a avut loc…

