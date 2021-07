Stiri pe aceeasi tema

- Marinarii militari vor participa joi, 29 iulie, la ceremonii militare organizate cu prilejul sarbatoririi Zilei Imnului National, in garnizoanele Fortelor Navale Romane. Activitatile se vor desfasura la Constanta, in Piata Ovidiu, ora 11.00, la Braila, in Piata Independentei, ora 09.00, la Tulcea, in…

- In fiecare an, pe 29 iulie, se marcheaza Ziua Imnului Național al Romaniei. Ceremonia programata pentru ziua de joi, in zona centrala a Capitalei, va aduce restricții de circulație, de care șoferii care au drum prin zona Cercului Militar Național ar fi indicat sa țina cont din timp, pentru a gasi rute…

- UPDATE ora 14:05 – Ministerul Apararii isi exprima regretul pentru incidentul petrecut joi cu elicopterul american, care a aterizat fortat in Piata Charles de Gaulle din Capitala. ‘Regretam incidentul petrecut joi cu un elicopter al Fortelor Armate ale SUA, care a aterizat fortat in Piata Charles de…

- Ziua Drapelului Național a fost sarbatorita, astazi, in Piața Tricolorului din municipiul Suceava. Manifestarile au debutat cu oficierea slujbei de sfințire a drapelului in Biserica „Sfanta Inviere”. Ceremoniile au continuat in Piața Tricolorului, in apropierea statuii Bucovina Inaripata, in prezența…

- Astazi, 10 iunie 2021, la Sebeș va fi marcata Ziua Eroilor printr-o serie de manifestari, al caror program il redam mai jos. Ceremoniile de depuneri de coroane vor incepe la ora 12.00, la cimitirul eroilor din Sebeș și vor continua, la ora 13.00, la monumentul eroilor din Petresti, in prezența primarului…

- Elena Basescu și Catalin Tomata, fostul iubit, au aparut impreuna la aproape doi ani de la separare. Cei doi au sarbatorit ziua Anastasiei, fiica lor cea mica, au facut chiar și poze impreuna. Anastasia a implinit trei ani, așa ca parinții ei i-au organizat o petrecere aparte, alaturi de familie și…

- Maximum Rock Festival 2021 va fi organizat la Arenele Romane din București. Cu excepția a doua nume, restul trupelor și-au reconfirmat prezența. Devin Townsend si Katatonia au fost inlocuite pe afis cu Eluveitie si Dirty Shirt. Evenimentul va avea loc pe 11 si 12 septembrie. Accesul publicului va fi…

- Cupa Irina Deleanu la gimnastica ritmica, competitie ajunsa la cea de-a 20-a editie, se va desfasura in acest an pe parcursul a cinci zile, intre 19 si 23 mai, la Sala Polivalenta din Bucuresti, se arata intr-un comunicat de presa remis, luni, AGERPRES. "De 20 de ani, gimnastica ritmica…