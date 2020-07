Ziua Imnului Naţional, marcată la Bistriţa Ziua Imnului National, marcata la Bistrita Foto: MApN Cu ocazia Zilei Imnului Național, miercuri, 29 iulie, în Piața Centrala din Bistrița, la Statuia poetului Andrei Mureșanu, va avea loc un ceremonial militar-religios, informeaza Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud. Evenimentul începe la ora 10:00 și cuprinde: acordarea onorului militar; binecuvântare și rugaciune pentru poporul român; alocuțiune; intonarea vocala și instrumentala a Imnului Național al României. Activitațile organizate cu prilejul Zilei Imnului Național se vor desfașura… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Avem onoarea de a va invita sa luati parte la un ceremonial militar-religios simbolic organizat cu ocazia Zilei Imnului National al Romaniei in data de 29 iulie, incepand cu ora 10, in Piata Centrala. Evenimentul va cupri ...

- Un ceremonial militar și religios va avea loc la Timișoara, de Ziua Imnului Național, in timpul pandemiei de coronavirus. Festivitațile se vor desfașura in Piața Libertații, din centrul urbei. Ceremonialul militar și religios organizat cu ocazia Zilei Imnului Național al Romaniei va avea loc in data…

- Direcția de Cultura a Municipiului Carei organizeaza miercuri, 29 iulie 2020, de la ora 10.00, pe platoul din fața Monumentului Ostașului Roman din Municipiul Carei, un moment solemn dedicat Zilei Imnului Național. In cadrul evenimentului vor avea loc evocarea istoricului Imnului Național și intonarea…

- N.D. Ziua Imnului National va fi marcata in Ploiești printr-o serie de manifestari ce vor fi organizate in data de 29 iulie. Astfel, Primaria Ploiesti si Garnizoana Ploiesti vor organiza, incepand cu ora 10.00, actiuni prilejuite de aceasta sarbatoare, pe platoul din fata Palatului Administrativ – intrarea…

- Protest al transportatorilor bulgari, la PTF Giurgiu-Ruse Arhiva foto: Petrut Hirtescu. O acțiune de protest are loc în aceasta dupa-amiaza în Bulgaria, în zona punctului de trecere a frontierei de la Ruse. Este vorba de o manifestație a companiilor de transport din țara vecina,…

- Traficul la frontierele Romaniei este in creștere in aceasta perioada Foto: Arhiva/ politiadefrontiera.ro Traficul la frontierele României este în creștere în aceasta perioada odata cu relaxarea unor restrictii impuse de pandemie. Peste 95 de mii de persoane au trecut…

- Trenulețul turistic va circula de sambata in stațiunea Baile Herculane Baile Herculane vazute din Foișorul Elisabeta (Foișorul Roșu). Foto: Sergiu Șteț. Turiștii și localnicii stațiunii Baile Herculane se vor butea bucura de sâmbata, 13 iunie, de serviciile trenulețului…

- Circa 30.000 de politisti vor actiona in perioada minivacantei de 1 iunie Aproximativ 28.000 de politisti, jandarmi, pompieri si politisti de frontiera, sprijiniti de peste 2000 de politisti locali, vor actiona zilnic pentru protejarea si sprijinirea cetatenilor, în perioada minivacantei…