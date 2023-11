Stiri pe aceeasi tema

- Fațada principala a Palatului Parlamentului, dinspre Piața Constituției, va fi iluminata in turcoaz, vineri, 17 noiembrie, incepand cu ora 18.00, ca parte a evenimentelor dedicate luptei impotriva cancerului de col uterin. Camera Deputaților se aliniaza, astfel, campaniei de conștientizare și informare…

- Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava va propune spectacolul-lectura ”Frica in san”, de Laura Ivancioiu, regizat de Cosmin Panaite, care va avea loc vineri, 17 noiembrie, la ora 17:00. Spectacolul va fi prezentat in cadrul evenimentului „Oprește cancerul de col uterin”, o campanie realizata de…

- La sfarsitul acestei saptamani, „Caravana pentru screeningul cancerului de col uterin" va fi la Brasov, mai exact la centrul comercial din cartierul Tractorul. Astfel, femeile cu varsta intre 24-64 de ani isi pot face gratuit testarea gratuita Babes – Papanicolau si HPV. Programul caravanei se intinde…

- Testele de screening ajuta la diagnosticarea precoce a cancerului de col uterin sau a leziunilor precanceroase care au potențial malign. In cazul in care se ajunge totuși la acest diagnostic, exista mai multe opțiuni de tratament. Care este rolul brahiterapiei in aceasta boala, discutam cu DL dr Sorin…

- In aceasta seara, fațada Teatrului Național din Timișoara s-a colorat turcoaz in semn de solidaritate cu numeroasele organisme cu profil educațional și civic, precum și cu numeroasele instituții de cultura din intreaga lume care susțin persoanele cu dislexie. In fiecare an, data de 8 octombrie este…

- ONU a declarat ziua de 8 octombrie ca fiind Ziua Internaționala a Dislexiei. Teatrul Național din Timișoara, in anul Capitalei Europene a Culturii, se alatura, in mod solidar, numeroaselor organisme cu profil educațional și civic, precum și numeroaselor instituții de cultura din intreaga lume care susțin…

- Spectatorii, indignați de modul in care a fost compromisa prezentarea, și-a varsat nervii pe rețele de socializare. "Chiar nu puteați sa stingeți cele doua ferestre??? Ați stricat tot!!!”„Credeam ca s-a nimerit un stalp ceva intre camera și cladire (la vizionarea pe YouTube)”, a comentat altcineva,…

- Lumina lasata aprinsa intr-un birou din Palatul Parlamentului a sabotat cel mai mare eveniment de video mapping din lume. Sambata seara, lucrari ale mai multor artiști au fost proiectate pe fațada Palatului Parlamentului.