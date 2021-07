Stiri pe aceeasi tema

- Instaurata in anul 1880, Ziua Nationala a Frantei celebreaza cele doua evenimente care au marcat istoria sa moderna, inceputul Revolutiei Franceze prin caderea Bastiliei si Sarbatoarea Federatiei. Prin semnificatiile sale si in onoarea Republicii Franceze, ziua de 14 iulie este cunoscuta si sarbatorita…

- Mii de cubanezi s-au alaturat protestelor stradale de la Havana la Santiago, duminica, in cele mai mari demonstrații anti-guvernamentale din ultimii ani, iar organizațiile umanitare transmit ca s-au facut peste 100 de arestari. In timp ce pe strazi se striga „Jos dictatura!” și „Libertate”, un catec…

- Daria Maria Stafie este șefa promoției 2021 a profilului uman de la Colegiul Național „Roman Voda” din Roman. A fost eleva colegiului din clasa I, la admitere a intrat prima la profilul pe care l-a ales și a absolvit liceul cu media 9,96. Perfecționista, sensibila și hotarata, Daria iși dorește ca dupa…

- Mulți cred in vise și mai cu seama in semnificațiile lor. Ce inseamna atunci cand visezi bani? Majoritatea oamenilor cred in puterea subconștientului și in mesajele pe care le aduce acesta la suprafața. Ce semnifica unul din cele mai importante lucruri din ziua de azi intr-un simplu vis? Ce inseamna…

- S-a mai facut un pas spre turismul spatial. Virgin Galactic a realizat cu succes un zbor-test. Naveta s-a ridicat, in week-end, la o inaltime de aproape 90 de kilometri deasupra Terrei. Dupa doua ore, vehiculul spatial a revenit cu bine pe Pamant. Miliardarul Richard Branson, fondatorul imperiului Virgin,…

- Visul tau este sa devii soldat/gradat profesionist? Acum te poți inscrie pana la data de 28 mai, in vederea participarii la procesul de recrutare. Sunt 1484 de locuri in 28 de județe și in București. Candidații inscriși vor fi planificați pentru susținerea probelor de selecție aptitudinala generala,…

- Presedintele Camerei Deputatilor Ludovic Orban a transmis ca avem datoria si responsabilitatea de a nu ii uita pe cei care au fost arestati, torturati si au murit in inchisorile comuniste si s-au jertfit pentru ca visul de libertate sa devina realitate.

- Localnicii din Slatinița trebuiau sa se bucure de un centru al localitații frumos amenajat din aprilie 2020. Ar fi trebuit sa poata face sport și pe noul teren. Doar ca municipalitatea a schimbat data finalizarii lucrarilor pentru 30 aprilie 2021. La trei zile distanța, e inca ȘANTIER! Va avea loc vreo…