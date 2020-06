Ziua Drapelului Național – scurt istoric Ziua Drapelului Național este ziua de 26 iunie, care a fost proclamata astfel prin Legea nr. 96 din 20 mai 1998. Conform legii, aceasta zi trebuie marcata de catre autoritațile publice și de celelalte instituții ale statului prin organizarea unor programe și manifestari cultural-educative, cu caracter evocator sau științific, consacrate istoriei patriei, precum și prin ceremonii militare specifice, organizate in cadrul unitaților Ministerului Apararii Naționale și ale Ministerului de Interne. Scurta istorie a Zilei Drapelului Național – In 1834, cand Țarile Romane au inceput sa se dezvolte din… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

