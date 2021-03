Ziua decisivă - Noi restricții sunt așteptate în Capitală - Carantinarea este exclusă în acest moment Astazi este ziua decisiva pentru Capitala. Rata de infectare va depași cel mai probabil pragul critic de 6 infectari la mia de locuitori. Cu toate acestea, potrivit surselor Realitatea PLUS, carantinarea este exclusa. Vor fi instituite, totuși, noi restricții.Sectorul 1 are cea mai mare rata de infectare: 7,51 la mie. Este urmat de sectoarele 2 și 6, fiecare cu o incidența de 6,02 la mia de locuitori. In sectorul 4, rata de infectare e aproape de pragul critic de 6 la mie, iar sectorul 5 a ajuns la 5,19. Nici sectorul 3 nu sta prea bine. Vorbim aici de aproape 4,66 rata la mia de locuitori.Astfel,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

