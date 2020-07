Se apropie ziua de nastere a soacrei iar ginerele nu stie ce cadou sa-i faca. In cele din urma s-a decis si i-a rezervat cel mai fain loc din cimitir.A mai trecut un an, din nou ziua de nastere a soacrei. De aceasta data nici un cadou. Soacra intreaba:– Scumpul meu ginerica, gata, nu mai mai iubesti?– Ba da, mama, cum sa nu te iubesc? Doar ca sunt un pic suparat, deoarece nu te-ai folosit de cadoul meu de anul trecut! Articolul Ziua de nastere a soacrei apare prima data in Bewoman.ro .