Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului: „Vorbim de 12-14% deseuri colectate selectiv in Romania. Infrastructura de sortare zace nefolosita” Ministrul Mediului: „Vorbim de 12-14% deseuri colectate selectiv in Romania. Infrastructura de sortare zace nefolosita” Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat, marți, intr-o…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, apreciaza ca populatia de urs brun din Romania este „scapata de sub control”, ajungand in prezent, potrivit studiilor de specialitate, la peste opt mii de exemplare, conform Agerpres. „Avem, fara indoiala, conflicte intre urs si om din ce in ce mai multe. Avem, fara…

- Ministrul mediului, apelor si padurilor, Mircea Fechet, participa vineri, 4 august 2023, la Constanta, incepand cu ora 09.30, la Conferinta Regionala "Reciclam in Romania", dedicata promovarii campaniei privind colectarea separata a deseurilor. La eveniment va fi prezent si Vergil Chitac, primarul Municipiului…

- Ministrul mediului, apelor si padurilor, Mircea Fechet, participa vineri, 4 august 2023, la Constanta, incepand cu ora 09.30, la Conferinta Regionala "Reciclam in Romania". Ministrul mediului, apelor si padurilor, Mircea Fechet, participa vineri, 4 august 2023, la Constanta, incepand cu ora 09.30, la…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a afirmat ca Romania risca sanctiuni in valoare de zeci de milioane de euro din cauza depozitelor de deseuri neecologizate. Fechet a explicat ca, dupa ce a fost condamnata in anul 2018 de Curtea Europeana de Justitie pentru ca nu a ecologizat depozite de deseuri industriale,…

- Ministrul mediului Mircea Fechet a declarat vineri la Cluj-Napoca, in cadrul evenimentului „Reciclam in Romania”, ca incepand de luni, 31 iulie, ora 10:00, persoanele fizice se pot inscrie in cadrul Programului privind privind casarea autovehiculelor uzate - Rabla Local. Bugetul programului este de…

- Peste 90% dintre romani sustin ca ar colecta separat deseurile, numai ca nu ii ajuta infrastructura locala, spune ministrul mediului, Mircea Fechet. El a fost prezent astazi la Bacau la prima conferinta regionala organizat in cadrul campaniei de constientizare privind colectarea separata a deseurilor…

- Suma record de 1,2 miliarde de euro sistemului de management al deșeurilor din Romania. mai mult de jumatate va fi direcționata pentru construcției a peste 560 de centre de colectare, iar alte 260 de milioane de euro vor finanța instalarea a peste 14.000 de insule ecologice digitalizate.Ministrul…