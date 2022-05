Ziua cu cei mai mulți oameni pe stradă la Timișoara Duminica, 15 mai, Timișoara . Vreme superba de vara. Mii de timișoreni și oaspeți ai orașului, mai ales vecinii din Serbia care au inceput sa vina in numar mare dupa ridicarea restricțiilor din țara vecina, au ieșit pe strada. Zona centrala a orașului a devenit un furnicar. A fost, poate, ziua cu cei mai mulți oameni pe strada de la debutul pandemiei pana azi! Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

