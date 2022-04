In 11 martie 2020 era anunțata oficial, in Neamț, prima persoana infectata cu noul coronavirus . De atunci, zilnic au existat cazuri de pacienți internați in ATI, vorbim aici despre pacienți aflați in stare grava. Ziua de 8 aprilie a consemnat o statistica istorica, am putea spune, prima cu nici un pacient infectat in secția ATI a Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț. Cazuri raportate mai exista, in continuare, dar foarte puține – in ultima luna doar 509 (din 17.014 teste, trei sferturi fiind din cele rapide), din care 37 copii, iar jumatate din noii bolnavi nu erau vaccinați. S-au…