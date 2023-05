Ziua Copilului în familie. Lecții de echitație și spectacole cu cai De Ziua Copilului, in apropierea Bucureștiului, au loc o serie de evenimente care includ lecții de echitație și spectacole cu cai pentru intreaga familie. Karpatia Pony Show 2023 Cinci zile de acțiune și distracție pentru intreaga familie pe Domeniul Cantacuzino, Florești. Cea de-a patra ediție Karpatia Pony Show revine de Ziua Internaționala a Copilului are loc in perioada 1-5 Iunie Domeniul Cantacuzino din Florești. Anul acesta, organizatorii extind concursul la patru zile de competiții și show-uri ecvestre, ce se vor desfașura pe doua arene. Iar in cea de-a cincea zi, 5 Iunie, evenimentul va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

