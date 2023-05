Ziua Copilului alături de Salvamont Brașov, la Complexul Sportiv Olimpia De 1 Iunie, copiii sunt asteptati la Complexul Sportiv Olimpia unde vor sarbatori Ziua Copilului alaturi de echipa Salvamont Brașov. Joi, 1 iunie, de la ora 10:00, copiii sunt așteptați la Complexul Sportiv Olimpia din Brașov, unde vor avea ocazia sa participe la ateliere tematice, sa devina salvatori montani pentru o zi și sa se dea pe tiroliana special amenajata pentru ei. ”Joi, 1 iunie 2023, de la ora 10:00 va așteptam la Complexul Sportiv Olimpia din Brașov! Veți avea ocazia sa participați la ateliere tematice, sa va dați pe tiroliana special amenajata pentru cei mici și sa descoperiți tainele… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

