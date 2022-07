Ziua Ambulantei din Romania "Ii sarbatorim astazi pe salvatorii de vieti din cadrul serviciilor de ambulanta, cu gandul la activitatea lor pe cat de complexa, pe atat de importanta. Pe langa profesionalism, aceasta implica daruire, capacitate de reactie rapida, empatie si curaj. Indiferent ca este vorba despre echipajele din teren sau despre celelalte categorii de personal din cadrul Ambulantei care gestioneaza deru ... Citeste articolul mai departe pe bistritanews.ro…

Sursa articol: bistritanews.ro

