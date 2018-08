Cunoscuta pentru Cascada Urlatoare și izvoarele de apa ce ies direct din munte, dar mai ales pentru Rezervația de zimbrii, comuna Vama Buzaului are de acum zimbrul pe stema. Deși are o atestare documentara de 243 de ani, Vama Buzaului nu a avut pana acum o stema a sa. Guvernul a aprobat joi, stema oficiala a comunei Vama Buzaului. Stema este compusa dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, taiat de un brau rosu unghiular (zimtat) cu bordura de argint de 3 mm. In partea superioara, in camp albastru, se afla central, pe o terasa neagra, un brad de argint, insotit dreapta-stanga de doua…