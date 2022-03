Zilnic în misiune: Nava militară specializată în detectarea obiectelor plutitoare explozive O nava militara, specializata in detectarea obiectelor plutitoare explozive, este trimisa zilnic in misiune pentru depistarea eventualelor mine marine care ar proveni din zona portului ucrainean Odesa. O nava specializata s-a intors din misiunea pe mare fara a depista vreun obiect plutitor exploziv. In acest context, nava școala Mircea, cu 165 de militari la bord, din care 94 de elevi ai Școlii de Maistri Militari de Marina, a plecat intr-un voiaj de instrucție, pentru aproape doua luni. Este vorba despre faptul ca toate structurile de monitorizare speciale ale Forțelor Navale sunt activate pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

