Zilele Studenților Timișoarei au adunat mii de participanți la diverse concerte (foto) Incepand de marți, 9 mai, studenții din orașul nostru au parte de un eveniment organizat de Asociația Festivaluri pentru Tineri in colaborare cu Universitatea Politehnica Timișoara, avand sprijinul Consiliului Județean Timiș sub numele de Zilele Studenților Timișoarei. Printre acțiunile derulate sub acest generic s-au numarat activitați sportive in parcurile din Complexul Studențesc de pe Aleea […] Articolul Zilele Studenților Timișoarei au adunat mii de participanți la diverse concerte (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei zile de distracție pentru mii de studenți, dar și pentru alți tineri dornici de voie buna, in Complexul Studențesc. Aceștia sunt așteptați in perioada 9 - 11 mai sa participe la Zilele Studenților Timișoarei. Evenimentul este organizat de Universitatea Politehnica Timișoara in colaborare cu Asociația…

- Zilele Studenților Timișoarei, sub organizarea Universitații Politehnica, au loc in acest an intre 9 și 11 mai. La evenimente sunt așteptați mii de studenți din centrul universitar Timișora, dar și alți tineri dornici de distracție și voie buna. In anul Capitalei Europene a Culturii, Complexul Studentesc…

- Accident de circulație, duminica seara, la ieșirea din Deva spre Mintia. O mașina condusa de un șofer in varsta de 18 ani s-a dat peste cap dupa ce a intrat intr-o coliziune cu un autoturism condus de un șofer de aceeași varsta, care mergea in aceeași direcție. In urma accidentului, șoferul mașinii…

- Accident de circulație sambata seara, la intersecția dintre bulevardul Eroilor de la Tisa și Aleea FC Ripensia. Mașina unui șofer care a virat fara sa se asigure intrat in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar, iar o șoferița a fost ranita. „Un barbat in varsta de 21 de ani a condus un…

- La finele lunii martie, Școala Gimnaziala Nr. 1 Suceava a organizat Festivalul Județean de Muzica și Dans „Copil ca tine sunt și eu", ediția a III-a, proiect ce urmarește promovarea drepturilor copilului prin arta – muzica și dans.Evenimentul se adreseaza elevilor din ciclul ...

- Cu ocazia Zilelor Asistenței Sociale, a fost realizat evenimentul “Biblioteca vie- Vulnerabilitați in asistența sociala”, organizatori fiind prof. univ. dr. Maria Alina Breaz (președinte asociație) și... The post ”Biblioteca vie” a adunat sute de participanți in 27 martie, zi dedicata Asistenței Sociale…

- Sambata, 25 martie 2023, incepand cu ora 19:00, in Aula Magna a Colegiului Național ”AT Laurian”, intr-un cadru festiv, s-a incheiat Concursul Național de Informatica „Urmașii lui Moisil”.