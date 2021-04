Zilele Sfântu Gheorghe, anulate din cauza pandemiei; incidenţa COVID-19 în municipiu – peste 4 la mie Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au anuntat, miercuri, ca din cauza pandemiei de COVID-19 nici in acest an nu vor fi organizate manifestari de amploare cu prilejul Zilelor orasului, ajunse la cea de-a 30-a editie. Incidenta cazurilor de COVID-19 in municipiul Sfantu Gheorghe a scazut in ultima perioada, ajungand sub 5 la mie, insa in […] Articolul Zilele Sfantu Gheorghe, anulate din cauza pandemiei; incidenta COVID-19 in municipiu – peste 4 la mie apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

