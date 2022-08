Joi, 25 august, in Cetatea de Scaun a Sucevei a debutat ediția cu numarul 23 a Zilelor Culturii Polone. Printre invitații președintelui și prim vicepreședintelui Uniunii Polonezilor din Romania, Ghervazen Longher respectiv Victoria Longher, s-au aflat oficialitați din Polonia precum deputatul Tadeusz Aziewicz-vicepreședinte al Comisiei pentru Legatura cu Polonezii din Strainatate și prof. Jozef Wrobel-președintele […] The post Zilele Culturii Polone au debutat in Cetatea de Scaun a Sucevei. Invitați la eveniment primarul Lungu a vorbit de primul lui șef care era polon iar vicele Barba de soția…