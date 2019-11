Zilele Culturale Liviu Rebreanu Aiud, ediția a XXIX-a, 27-28 noiembrie 2019 Miercuri 27 noiembrie 2019. Caminul Cultural Ciumbrud, str. Vasile Lucaciu 1, ora 17.00: Recital Cameral Cvartetul „Augustin Bena” Interpreteaza: Dan Liviu Cernat–vioara I Madalin Danciu–vioara II Madalina Gherman Neag–viola Catalina Craiu-violoncel In program: W.A. Mozart – Cvartetul nr. 21 in Re major, K. 575; A. Borodin – Cvartetul nr. 2 in Re major. Joi 28 noiembrie 2019 Primaria Municipiului Aiud, (sala I.C. Bratianu), ora 14.00: AIUDUL ȘI ISTORIA SA – ISTORICUL MARIUS OPREA LA AIUD LANSARE DE CARTE: STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU MINTUIRE, 100 de povestiri despre Romania, editura Polirom,… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astra-Desparțamantul ”Ovidiu Hulea” Aiud și Centrul Cultural ”Liviu Rebreanu” Aiud va invita, vineri, 15 noiembrie 2019, ora 17.00 la Casa de Cultura ” Ion Sangerean” Ocna Mureș la intalnirea cu Cenaclul de literatura ”Ovidiu Hulea” Coordonatori prof. Despina Stanciu, sociolog Ioan Hadarig In program:…

- Ziarul Unirea FOTO. Cei mai buni studenți de la Universitatea „1 Decembrie 1918”, premiați de administrația locala Administrația locala a premiat și in acest an, la ceremonia de deschidere a Universitații ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, studenții cu rezultate foarte bune in activitatea academica,…

- Doua cladiri ale Universitații „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia vor fi modernizate și dotate cu echipamente printr-o investiție de peste un milion de lei. Proiectul prevede extinderea spațiilor de invațamant cu peste 400 de metri patrați, amenajarea unui laborator de turism și dotarea integrala a spațiului…

- Consilierii județeni din Alba se reunesc joi, 26 septembrie, de la ora 11.00, in ședința ordinara, cu 10 proiecte pe ordinea de zi. Vor avea de aprobat, printre altele, documentații privind DJ 107K Intregalde, modificarea acordului de asociere cu Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia pentru…

- Ziarul Unirea Alba Iulia City Race, ediția a V-a: Peste 700 de alergatori din toata țara sunt așteptați sa parcurga traseele din Cealalta Capitala Pe 21 septembrie, ne vedem la Alba Iulia! Sa alergam! Aflata la ediția a V-a, Alba Iulia City Race are din acest an 5 curse, una dintre ele dedicata special…

- Aeroportul International Mihail Kogalniceanu Constanta informeaza ca, in perioada 02.09.2019 ndash; 06.09.2019, a organizat, in colaborare cu Asociatia Aeroporturilor din Romania, Reuniunea Responsabililor de Securitate Aeronautica a Aeroporturilor ndash; Editia a XII a.In cadrul intalnirii sunt dezbatute…

- In perioada 4 – 8 septembrie 2019 se va desfașura la Alba Iulia și Jidvei o noua ediție a Festivalului Național de Folclor „Strugurele de Aur”. Inițiat și susținut de compania JIDVEI in urma cu aproape doua decenii, festivalul-concurs a devenit un eveniment național de tradiție, o imagine emblematica…

- Ziarul Unirea FOTO: Turneu de tenis de camp in Cetatea Alba Carolina. Peste 80 de tineri participa la a VIII-a ediție a Cupei Rotary In acest weekend, la baza sportiva de tenis Pro Linca, din zona istorica a municipiului Alba Iulia, se desfașoara a VIII-a ediție a Cupei Rotary la tenis de camp, un turneu…