- In calendarul evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, sub patronatul Instituției Prefectului Județul Covasna, Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) aduce in fața publicului covasnean spectacolul extraordinar de poezie, teatru și muzica „Dor de Eminescu”, susținut de celebrul actor Ion…

- Seara de vineri a adunat laolalta, la Biserica Unitariana din Sfantu Gheorghe, peste 400 de oameni ale caror suflete au rezonat la unison cu dorința Monicai Opra de a-i intalni, pentru ca impreuna cu aceștia sa-i poata mulțumi lui Dumnezeu, prin cantec, pentru șansa pe care i-a dat-o, in lupta ei cu…

- In cadrul manifestarilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei, desfașurate in municipiul Sfantu Gheorghe, marți, 19 noiembrie 2019, la Muzeul Spiritualitații Romanești de la Catedrala Ortodoxa din Sfantu Gheorghe și la Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, in organizarea Ligii…

- Concursul „Aventurile lecturii” lansat de Biblioteca Județeana „Bod Peter” din Sfantu Gheorghe continua cu etapa creativa, derulata la inceputul lunii decembrie, etapa la care s-au calificat 12 echipe. Competiția este adresata elevilor claselor V-VIII și este bazata pe creativitate si pe emotia descoperirii.…

- Paharele, farfuriile si tacamurile din plastic vor fi interzise pe viitor la toate evenimentele publice din Sfantu Gheorghe, primul dintre acestea fiind Targul de Craciun, a declarat pentru AGERPRES viceprimarul Toth Birtan Csaba. El a precizat ca incepand din anul 2021 in Uniunea Europeana vor fi interzise…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” (TAM) din Sfantu Gheorghe va prezenta astazi, 2 octombrie, spectacolul documentar „Despre oameni și cartofi”, la un festival de teatru de la Piatra Neamț, o reprezentație avand loc maine și la Iași. La Festivalul de Teatru Piatra Neamț, ajuns la cea de-a 31-a ediție, sunt invitate…

- In Piața Centrala a municipiului Sfantu Gheorghe se va organiza cea de-a noua ediție a Targului de Toamna, in perioada 27-29 septembrie. In cadrul sarbatorii de toamna pe tema dovleacului și porumbului, cei interesați sunt așteptați de catre organizatori zilnic, intre orele 11 și 20, la targul tradițional…

- Un numar de peste 140 de candidați s-au inscris la concursul județean pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante, rezervate și a testarii personalului fara studii corespunzatoare postului, sesiunea 2019, examenul avand loc ieri. Proba scrisa a avut loc la centrul de examen de la Școala…