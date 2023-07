Zilele Anisia vor fi celebrate in acest an de doua ori, in Padurea Schullerwald din Bistrița. Suntem cu toții invitați in 5 și 6 august, sa fim ingeri pentru Patric Cojoc, tanarul din Monaiu diagnosticat cu tetrapareza spastica. Asociația Anisia s-a mobilizat in ultimele luni pentru a da o mana de ajutor unui tanar de 30 de ani din Monariu. Patric Cojoc a fost diagnosticat cu tetrapareza spastica și ar avea nevoie de o mașina cu rampa electrica. Mai multe detalii despre acest subiect, in linkurile de mai jos: Concert caritabil de muzica greceasca in Class Cafe: Nicholas Sotirriss il ajuta pe…