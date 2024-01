Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2024, romanii vor avea 20 de zile libere nelucratoare, insa doar 13 zile vor fi in cursul saptamanii, restul fiind in zile de sambata sau duminica, informeaza AGERPRES . Este vorba despre 1 si 2 ianuarie (luni si marti – Anul Nou), 24 ianuarie (miercuri – Ziua Unirii Principatelor), 1 mai (miercuri…

- In 2024, romanii vor avea zile libere in plus fața de anul 2023. Incepand cu anul viitor, 6 și 7 ianuarie sunt zile libere nelucratoare (Boboteaza și Sfantul Ioana Botezatorul). De asemenea, Guvernul a decis pe 21 decembrie ca in 2024 (și numai in 2024) sa fie libere și zilele de 2 mai, 16 august […]

- Zile libere 2024. Cele mai importante minivacanțe din an pentru bugetari. In 2024, bugetarii se bucura de mai multe zile libere. In tot, in 2025, 17 zile de sarbatoare vor exista. Din pacate pentru angajații de la stat, insa, doar 10 dintre ele pica in timpul saptamanii. Menționam ca incepand cu anul…

- ZILE LIBERE 2024: Minivacanța de 6 zile de Paști. Guvernul va trebui sa aprobe o zi ”punte” pentru șase zile libere consecutive In anul 2024 angajații beneficiaza de 17 zile libere legale. Multe zile libere legale cad in weekend, cum ar fi cele mai noi aprobate de guvern ( 6 și 7 ianuarie). Sunt patru…

- Angajații din sistemul bugetar se pregatesc sa se bucure de o noua minivacanța, penultima din acest an. Astfel, potrivit Codului Muncii, angajații vor lega ziua de 30 noiembrie cu cea de 1 Decembrie, ambele fiind sarbatori legale. Pe 30 noiembrie sarbatorim Sfantul Andrei, o sarbatoare legala in care…

- Angajații din sistemul bugetar se pregatesc sa se bucure de o noua minivacanța, penultima din acest an. Astfel, potrivit Codului Muncii, angajații vor lega ziua de 30 noiembrie cu cea de 1 Decembrie, ambele fiind sarbatori legale. Pe 30 noiembrie sarbatorim Sfantul Andrei, o sarbatoare legala in care…

- Angajații din sistemul bugetar se pregatesc sa se bucure de o noua minivacanța, penultima din acest an. Astfel, potrivit Codului Muncii, angajații vor lega ziua de 30 noiembrie cu cea de 1 Decembrie, ambele fiind sarbatori legale. Pe 30 noiembrie sarbatorim Sfantul Andrei, o sarbatoare legala in care…

- Coreea de Nord a decretat o noua zi de sarbatoare legala pentru a marca testarea cu succes, anul trecut, a rachetei balistice intercontinentale (ICBM) Hwasong-17, a anuntat duminica agentia de presa nord-coreeana ACT, citata de AFP, potrivit Agerpres.La 18 noiembrie 2022, Phenianul a efectuat ceea…