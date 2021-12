Zile libere 2022. Când pică mini-vacanțele în anul care vine In 2022, potrivit Codului Muncii, sunt 15 sarbatori legale: șase pica in weekend și noua in timpul saptamanii. Intrucat sarbatorile legale sunt de drept zile libere pentru angajați, atunci cand cad la inceputul sau la sfarșitul saptamanii ele se transforma intr-un weekend prelungit. Astfel, in 2022, trei weekenduri vor fi mai lungi. Lista cu sarbatori legale in 2022: 1 și 2 ianuarie (Anul Nou) – sambata și duminica; 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Romane) – luni; 22 aprilie (Vinerea Mare) – vineri; 24 și 25 aprilie (Paștele) – duminica și luni; 1… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

