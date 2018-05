La finalul lunii, mai avem inca o zi libera, cand vor fi Rusaliile, care se va lipi la weekend. Și la finalul aceleiasi saptamani, sarbatorim 1 iunie, Ziua Copilului. Practic, in saptamana 28 mai - 1 iunie, doar trei zile sunt lucratoare: 29 mai, 30 mai și 31 mai. Daca vi le luați libere, v-ați putea alege astfel cu un concediu de noua zile.

Elevii vor invata pana in 15 iunie, in 16 iunie urmand sa inceapa vacanta de vara. Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar se incheie in 25 mai, iar pentru clasa a VIII-a, in 8 iunie. Evaluarea Naționala are loc in zilele de…