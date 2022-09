Stiri pe aceeasi tema

- Luna iulie este prima in care a scazut oficial numarul angajaților din sistemul public. Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in iulie 2022, cu peste 1.

- Vedeta tv Dan Negru critica dur modul in care a ajuns orașul sau natal, Timișoara. Dan Negru s-a dezlanțuit intr-o postare pe Facebook scrisa cu ocazia zilei orașului sau, Timișoara. In mesaj, Negru taxeaza politicienii care au condus urbea de-a lungul timpului, fara sa ofere insa vreun nume anume.…

- Mai multe focuri de arma au fost auzite la granița dintre Serbia și Kosovo. Au rasunat sirenele de alarma și mai multe drumuri au fost blocate cu baricade. Vehicule blindate ale forțelor speciale din Kosovo au fost filmate in orașul Kosovska Mitrovica, dupa ce intr-o localitate din nordul țarii, cu…

- Premierul și președintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciuca, a declarat ca Romania iși respecta angajamentul de reducere a deficitului public. Nicolae Ciuca aaratat ca execuția bugetara este o radiografie corecta a tuturor deciziilor luate la nivelul Guvernului in primele sase luni ale ...

- MOL Romania anunta deschiderea primelor doua statii de servicii MOL Murfatlar pe autostrada A2, Cernavoda-Constanta, care fac parte din contractul de concesiune servicii incheiat cu CNAIR, anul trecut.

- Serviciul de frontiera a anunțat trafic intens la granița cu Romania. La intrarea in Moldova se inregistreaza valori inalte ale traficului. Polițiștii de frontiera și vameșii iau toate masurile necesare pentru a degaja traficul și a reduce timpii de așteptare, transmite Noi.md. Poliția de frontiera…

- O ciocnire intre doua grupuri de migranti in apropiere de granita dintre Serbia si Ungaria s-a soldat cu un mort si alti sapte raniti, a anuntat televiziunea de stat din Serbia, potrivit Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Peste 12.000 de romani beneficiari ai programului „Sprijin pentru Romania” au primit suma de 250 de lei pe cardurile sociale, anunța Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Este vorba de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!