Pregatește-te! Atat Venus, cat și Mercur vor fi retrograde in aceasta luna. Reguli de urmat pana in septembrieNu numai ca romantica Venus este retrograda pentru intreaga luna august, dar pe 23, Mercur se alatura brigazii retrograde, returand prin Fecioara pana pe 15 septembrie.Vestea buna este ca nu trebuie sa te ascunzi in casa ta de vis; nu daca urmezi cateva reguli retrograde esențiale – pe care, desigur, le vom prezenta imediat.Venus retrogradVenus este retrograda in Leu din 22 iulie pana pe 3 septembrie, o perioada in care planeta iubirii trece de la o „stea de seara" la o „stea de dimineața"…