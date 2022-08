Zidurile de sprijin ale Pasajului Dacia-Păcurari va fi pictat de 15 elevi de la Colegiul Băncilă. Cum se face selecţia? 15 elevi de la Colegiul National „Octav Bancila" din Iasi vor fi selectati pentru a lucra alaturi de cinci artisti la pictarea zidurilor de sprijin ale Pasajului Octav Bancila. Elevii trebuie sa fie pasionati de arta murala, de street art sau de graffiti. Selectia este realizata de artistul stradal Harcea Pacea, artistul multidisciplinar Grafo (fost elev al Liceului de Arte) si Radu Carnariu, artist si profesor la Colegiul National „Octav Bancila" din Iasi. In urma selectiei, fiecare elev ales va primi instructaj in ceea ce priveste pictura murala, plus materialele necesare. Acesta va avea la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

