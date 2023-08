Stiri pe aceeasi tema

- Trei barbati au murit luni in statiunea Mamaia, a anuntat IPJ Constanta, iar un al patrulea barbat a murit in stațiunea Venus. O tanara a fost resuscitata, iar la Vama Veche, un tanar de 22 de ai a fost salvat din apele marii, dupa care a fos transportat la spital.

- Sapte persoane care se aflau luni in statiunea Mamaia au fost surprinse, in ultimele ore, de curentii puternici si duse in largul marii, iar trei dintre acestea si-au pierdut viata, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (IGSU). „In ultimele ore, am fost martorii unor evenimente tragice…

- Barbatul a fost scos la mal inconștient de catre salvamari, i s-au aplicat manevre de resucitare, dar medicii au constatat decesul, a anunțat ISU Constanța. La fața locului salvatorii au intervenit cu o ambulanța SMURD, un echipaj de la serviciul județean de ambulanța, o șenilata și elicopterul SMURD.Decesul…

- Trei oameni au murit luni in Mamaia, luați de valuri și scoși fara viața din apa de salvatori. Marea era extrem de agitata, dupa cum se poate vedea intr-un video publicat de dimineața de pagina de Facebook Meteoplus, iar dupa tragedie IGSU a transmis un apel turiștilor aflați pe Litoral.Cinci persoane…

- Dispeceratul National Salvamont (DNS) a primit, in ultimele 24 de ore, 20 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor, in urma carora 22 de persoane au fost salvate, potrivit Agerpres."In cazul acestor interventii au fost salvate 22 persoane, dintre acestea sase fiind…

