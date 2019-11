Stiri pe aceeasi tema

- Susținerea de catre primarul municipiului Iași a președintelui Klaus Iohannis pentru un nou mandat la conducerea țarii a creat emoții in randul liderilor PNL Iași. La ultima vizita a președintelui Romaniei, la Iași, primarul Mihai Chirica a avut o intalnire cu presedintele tarii in care s-a pus accent…

- Dincolo de imaginea de șef de stat, care participa la intalniri oficiale, Klaus Iohannis ”dezvaluie” pe site-ul de campanie cateva momente inedite din trecutul sau. ”Membru al unei vechi familii de sași transilvaneni, Klaus Iohannis s-a nascut pe 13 iunie 1959, la Sibiu. Este casatorit din 1989 cu Carmen…

- Documente atasate: Declrataie de avere Klaus Iohannis Klaus Iohannis deține in prezent cinci imobile, conform declaratiei de avere publicate de Biroul Electoral Central. Unul dobandit in 1997, prin cumparare, de 84.60 mp, alt imobil obținut prin cumparare in 2001 de 253 mp, unul obținut prin donație…

- Pe ei ii invata Carmen Iohannis engleza! Prima zi de scoala a fost cu emotii si bucurie nu doar pentru parinti si copii, ci si pentru profesori. Ieri, Carmen Iohannis s-a intors la catedra si a fost extrem de incantata sa ii revada pe elevii institutiei de invatamant din Sibiu carora le este profesoara…

